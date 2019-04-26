新北市政府首創全國施作的安坑1號道路2期近接三連孔隧道工程，突破工程界重大挑戰。（葉書宏翻攝）

新北市政府首創全國施作的安坑1號道路2期近接三連孔隧道工程，突破工程界重大挑戰。（葉書宏翻攝）

新北市政府首創全國施作的安坑1號道路2期近接三連孔隧道工程，突破工程界重大挑戰。（葉書宏翻攝）

新北市政府首創全國施作的安坑1號道路2期近接三連孔隧道工程，突破工程界重大挑戰。（葉書宏翻攝）

新北市政府首創全國施作的安坑1號道路2期近接三連孔隧道工程，突破工程界重大挑戰，主辦單位工務局新工處及施工廠商福清營造今（26日）榮獲中華民國隧道協會頒發全國優良隧道工程獎。福清營造董事長江正治表示，公共建設對國家發展非常重要，多年來一直參與政府公共建設，共同見證國家進步成長。

安坑1號道路2期工程，東起安坑1號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑1號道路與安泰路交叉路口，全長約 1230公尺，其中最特別的是在安泰路捷運機廠附近，施作一座全台首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道。

隧道中間為捷運輕軌通道，其餘兩側為道路，是我國少見的近接山岳隧道案例，堪稱工程界重大挑戰與突破，也是台灣工程界創舉之作。

工務局新工處指出，安坑1號道路2期工程行經安泰路段，受山岳阻隔，為開降低環境衝擊，確保公路及輕軌的動線與需求，施工團隊以最艱鉅的「淺覆蓋三孔近接隧道」做為山岳隧道開鑿工法，一般山岳隧道間距約為20公尺，而三孔隧道間距僅有1.5公尺，不僅縮小施工需要的開挖範圍，還為市府節省用地徵收經費約2.7億餘元。

為克服隧道上方軟弱的淺覆蓋土層，施工團隊特別在每座隧道間先施作導坑，設置中間牆的特殊工法，並採用特殊化學灌漿方式克服工程困難，堪稱完成了一項「不可能的任務」，完工後提供安坑輕軌所需空間，達到交通發展互惠互利的效果。

福清營造創辦人董事長江正治表示，福清營造成立以來參與許多國家公共建設，例如：雪山隧道、內湖金龍隧道、三義壹號隧道新建工程（含第二期）、坪林隧道、東湖地區聯外道路、中和南山溝分洪工程、北宜高速公路第四標工程、國道六號南投段第603標工程一至三期、CL113標鳳林站至光復站路段土建工程（含軌道）、湖山水庫工程計畫-引水路工程、台9線蘇花公路東澳隧道新建工程、CL212標自強隧道土建工程等，更是國內少有的隧道工程專業廠商。

江正治強調，能夠獲得工程學術單位的肯定，不僅是給施工廠商的鼓勵，也是施工廠商精益求精的動力，福清願意和國家建設一起成長努力。

工務局表示，安坑1號道路2期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道以及安和支線，並預留安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建，透過共構的方式，維護環境發展、大幅節省工程經費，建立優質交通網絡，完善便捷通勤環境，三環三線逐步實現中。本工程於2016年5月動工，預計道路和輕軌分別於今年及2021年完工通車。

(中時 )