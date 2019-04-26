凡爾賽西餐廳5月將上市的「醬心獨具─玩味新食代」，新主餐不僅包含「海陸龍蝦肋眼牛排」雙饗宴，更在料理調味方式展現健康飲食的精神。（陳育賢攝）

新竹市竹湖暐順麗緻文旅凡爾賽西餐廳推出主餐生食級干貝搭配Buffet的饗宴。（陳育賢攝）

新竹市竹湖暐順麗緻文旅凡爾賽西餐廳推出「海陸龍蝦肋眼牛排」雙饗宴再搭配Buffet自助吧吃到飽。（陳育賢攝）

據統計，竹科人愛吃Buffet自助吧，1年要吃掉2億元，讓Buffet餐點服務成為各飯店服務的重點餐飲，自助餐更成了新竹飯店業必爭的1級戰區，新竹市竹湖暐順麗緻文旅在去年3月即推出自助吧餐點，一推出就大受好評，業積1年來就成長了2成，近日再推出主餐配Buffet，今年要挑戰成長3成。

暐順麗緻文旅副總經理陳雋愷表示，旗下的凡爾賽西餐廳自助吧自2018年3月開賣以來，整體業績成長超過2成，今年再趁勝推出全新「半 尾波士頓龍蝦拼肋眼牛排」的豪華主餐，搭配 semi buffet吃到飽的用餐形式，預估今年西餐廳業績將可帶動飯店餐飲整體營業額成長3成以上。

凡爾賽西餐廳5月將上市的「醬心獨具─玩味新食代」，新主餐不僅包含「海陸龍蝦肋眼牛排」雙饗宴，更在料理調味方式展現健康飲食的精神，主廚特製秘醬以鳳梨酵素、白 酒、白蘭地、酒醋、果醋等素材，透過低鹽減糖減油的方式，呈現食材天然原味，更透過輕盈醬料 帶出更多豐富層次的好滋味。

副主廚林勤欽指出，醬料通常都是小配角，但卻是影響食物口感的幕後功臣，因此在醬料製作上特別講究以健康飲食為出發點，讓自然發酵物例如酒、醋、酵素等調製醬料發揮作用，襯托出食材原本的鮮美，讓餐點不只好吃，更能實現追求美食無負擔的精神。

經理陳志榮表示，為慶祝凡爾賽新菜上市，5月1日起至5月31日只要來店消費新主餐即享85 折，香草烤半雞搭配自助吧吃到飽只要578元起（服務費另計）、焗烤龍蝦與肋眼牛排雙拼配自助吧吃到飽1088元。

另，為回饋大新竹地區民眾，5月分起西餐廳特別加開下午茶時段，周六、日限定「吃到飽下午茶」，原價每人420（10％服務費），5月4日及5日兩天快閃活動，超值優惠買1送1。詳情可電03-5715888分機2205。

(中時 )