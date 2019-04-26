當音樂家X藝術家，這兩者會擦出什麼樣火花呢？展覽不只用「看」，更要用耳朵去用心聆聽！變化的影像、動人歌聲，透過歌曲，我們找回過往記憶，領悟當下的感動，更有勇氣面對不可知的未來！春暖花開，緊接迎接熱情夏天，讓我們來台北當代館來看「展」，流行樂壇與當代藝術跨界合作「查無此人-小花計畫展」強勢登場，看看五月天「阿信」X明和電機如何用錄像、聲音演繹《隱形的紀念》。

數位時代，或許一切都能以0與1去轉換，聲音可以錄製，影像可以剪接，然時間是記憶最大的敵人，別具巧思的再展間廊道上以若隱若現的投影畫面，呈現出「時間」的流動性，導引觀眾穿梭探尋，猶如在時光流逝下追尋腦中逐漸消逝的記憶。

家家 X 曲倩雯《回家》。（當代館提供）

《查無此人-小花計畫展》由知名設計師方序中攜手五月天-瑪莎擔任展覽音樂總監，邀請林強、阿信、李英宏、魏如萱、茄子蛋、告五人、宇宙人、家家、劉若英、HUSH等11組歌壇人氣創作歌手加入，攜手國內外10組當代藝術創作團隊，透過流行音樂與當代藝術的跨域創作語彙，共同展出11件多媒體影音裝置作品，演繹最不想遺忘的「記憶」。展覽自4月27日起至7月7日於台北當代藝術館展出。

林強、許志遠與藝術家黃邦銓、蔡孟閶共同創作的裝置影像作品《台灣是好所在》。（當代館提供）

首先擔任序曲開端的是音樂人林強、許志遠與藝術家黃邦銓、蔡孟閶共同創作的裝置影像作品《台灣是好所在》，多格動態播映的泛黃影像及街景建物的靜態畫作，如逐格動畫般喚起似曾相似的原鄉風景，搭配獨到的臺語電音節奏，讓人重返台灣舊時光的旋律中。

來自日本的明和電機以全新製作發表的7款木製迷你樂器書《文庫楽器》，首度跨國為阿信真摯悠揚的歌聲伴奏，直指人心歌詞中揭示愛與守護是有幸福期限，如同作品名稱《隱形的紀念》，最終將無聲無息埋藏在每個人的內心深處。

1997年順子的《回家》唱出遊子們對家的鄉愁，這次由家家重新翻唱、瑪莎擔任製作，並與香港藝術家曲倩雯共同完成的錄像裝置作品《回家》，將家家的靈魂嗓音和曲倩雯特地到基隆、花蓮等地取景的影像交互結合，透過耳機的聆聽，刻畫出對家鄉的思念情感與想像。

而在展間走廊盡頭，刻意以劉若英的聲音作品《小事》作為展覽空間中的緩和停頓，透過她感性聲線娓娓述說自身與家的緊密連結後，引領觀眾踏入時空的想像漩渦。

「查無此人-小花計畫展」記者會合影。（當代館提供）

「查無此人-小花計畫展」

展期：4/27～7/7

地點：台北當代藝術館

(中時電子報)