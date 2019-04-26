賈乃亮在節目中疑暗示離婚。（圖／翻攝自秒拍）

35歲男星賈乃亮和大他2歲的金馬影后李小璐2012年結婚，育有一女「田馨」，2017年底李小璐和饒舌歌手PG One鬧出夜宿門事件，使兩人婚姻危在旦夕，本月中網上傳出兩人離婚證書，李小璐方面回應是假的，揚言提告。近日賈乃亮上節目，玩遊戲問到是否有另一半，他竟回答：「斷吧這是」，暗示目前沒有對象，疑洩婚姻畫上句號。

因女方夜宿疑雲，使賈乃亮和李小璐婚姻備受關注，今年初兩人疑似破冰在女兒期末表演相見，本月14日賈乃亮過生日，李小璐罕見未發文祝賀，斷了連續6年的生日祝福，不久李小璐又被發現換掉微博上原是和老公結婚照的底圖，便引來推測兩人可能低調離婚。

而賈乃亮最近在節目《哈哈農夫》中和來賓玩「我有你沒有」的遊戲，每個人輪流說著自己有的事，其他人若沒有就得折下一根手指，10根手指最先折完的人就輸了，沈孟辰本想說：「我有男友」，被對面的男來賓吐槽：「對，我們都沒有」，她便改個說法：「我有對象」，王源、金翰都默默折下一手指，賈乃亮也回：「斷吧這是」，接著折下一手指，引來網友熱議，紛紛說：「離沒離婚大家都心知肚明，只是人家想保護家人不想爆出來而已」、「說不定人家意思是我有的不是對象，是老婆呢？」、「有種就官宣」。

(中時電子報)