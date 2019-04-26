朴有天。(本報系資料照)

韓流男神朴有天正式崩壞！他近日涉嫌與前未婚妻黃荷娜一起吸食冰毒，雖然他矢口否認吸毒一事，腿毛卻被驗出呈現陽性反應，還吐出驚人言論「沒有吸毒，不知道體內毒品從何而來」。而他稍早在出席法院拘捕前嫌疑人審訊後，正式被上銬逮捕，更被媒體捕捉到他仰頭望天的絕望神情。

朴有天堅決不認吸毒，甚至驚吐「不知道體內毒品從何而來」荒謬言論，讓他男神形象徹底崩壞，今日下午更被正式拘捕，他雙手上銬，被警方帶出法院的絕望神情照片也在網路瘋傳。

而韓國警方也打臉他先前「不知道體內毒品從何而來」說法，直指此說詞與「雖然喝了酒，但沒有酒駕」的言論一樣荒唐，更稱他還是這麼多年來，第一次看到向朴有天這樣被驗出毒品陽性反應，還能堅稱自己無罪的人。

另外，某研究員更直指朴有天使用的毒品是放到酒中也會有明顯味道的類型，因此很難相信他是在不知道的情形下被人投毒，更驚爆這類毒品時常被拿來當作男女之間的催情劑，推測朴有天應是與黃荷娜相約一起使用。

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(中時電子報)