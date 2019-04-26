0427廢核遊行「告別核電、風光明媚」活動將於台北、高雄兩地同步舉行，總統蔡英文、前行政院長賴清德也將出席。對此，「重啟核四」公投案領銜人黃士修今受訪直言，一位現任總統走上街頭「抗議人民」，這事情在民主國家中前所未見。

黃士修質疑，國家的總統站上街頭參加抗議遊行，到底要抗議的對象是誰？難道要抗議全國6成支持以核養綠的民意嗎？還是要抗議這一屆的人民素質不行？這樣總統「抗議人民」的舉止，令人感到非常疑惑。

黃士修接著說，在民進黨中常會親自下令動員黨工直接參加的情況下，相信今年廢核遊行的人數最多可能達到兩萬人，但今年的廢核遊行，到底是真的為了廢核，還是只是民進黨動員的政權保衛戰？

黃士修並說，民進黨現在如此害怕公投綁大選，就是害怕公投影響到他們的政權保衛戰，但「跟主流民意對幹的政黨一定會被淘汰」，呼籲政府能正視全國6成民意的主張，不要再被少數特定的團體跟利益人士所綁架，更要呼籲蔡英文三思而後行。

(中時 )