（18:28更新內文） 選在美國訂立台灣關係法40周年前夕，前行政院長賴清德26日在愛國婦人館約見前美國愛荷華州共和黨主席葉望輝，葉望輝提到美國有責任幫助大陸人民享受自由，賴稱台灣關係法才是兩岸定海神針。
葉望輝20多年前曾在台南市傳教，最難忘的滋味是台南的小吃，包括蔥油餅與剉冰，他談到這30年來親眼看到台灣民主進步的程度，提到80年代剛到台灣時，感覺台灣並非民主國家，最近看到民進黨激烈競爭的總統初選，就是民主成功的典範。
葉望輝表示，民進黨兩位有資格的候選人經過民主過程選出來，可代表台灣人民的意志，這個過程非常重要。他並提到台灣關係法適當代表了美國對台灣人民的友善與合作，值得雙方珍惜。
葉望輝在座談會中提到對台灣友善的感覺，來自30年前在麻豆區傳教時，當時台南附近的民眾打開了他們的家、他們的心，讓自己進入並了解，因而改變了自己對中國政策的想法。
他表達希望大陸能有個不受共產黨控制的機會，兩國人民與政府能在各方面有更多的接觸，減少衝突，美國專家提到對華政策總是在討論如何對待北京或是共產黨，他認為美國對華夥伴不該是共產黨，而是中國（大陸與台灣）人民。
賴清德強調海峽兩岸的定海神針是台灣關係法而不是92共識，因為大陸長久以來只承認一個中國，沒有各自表述，所以92共識對大陸來說，就是一國兩制，但大陸一直沒達成目標，就是因為有美國的台灣關係法。
(中時 )
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