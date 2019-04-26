前行政院長賴清德介紹芒果口味的鄭成功洋芋片給前美國愛荷華州共和黨主席葉望輝。（程炳璋攝）

前行政院長賴清德與前美國愛荷華州共和黨主席葉望輝一起吃剉冰。（程炳璋攝）

（18:28更新內文） 選在美國訂立台灣關係法40周年前夕，前行政院長賴清德26日在愛國婦人館約見前美國愛荷華州共和黨主席葉望輝，葉望輝提到美國有責任幫助大陸人民享受自由，賴稱台灣關係法才是兩岸定海神針。

葉望輝20多年前曾在台南市傳教，最難忘的滋味是台南的小吃，包括蔥油餅與剉冰，他談到這30年來親眼看到台灣民主進步的程度，提到80年代剛到台灣時，感覺台灣並非民主國家，最近看到民進黨激烈競爭的總統初選，就是民主成功的典範。

葉望輝表示，民進黨兩位有資格的候選人經過民主過程選出來，可代表台灣人民的意志，這個過程非常重要。他並提到台灣關係法適當代表了美國對台灣人民的友善與合作，值得雙方珍惜。

葉望輝在座談會中提到對台灣友善的感覺，來自30年前在麻豆區傳教時，當時台南附近的民眾打開了他們的家、他們的心，讓自己進入並了解，因而改變了自己對中國政策的想法。

他表達希望大陸能有個不受共產黨控制的機會，兩國人民與政府能在各方面有更多的接觸，減少衝突，美國專家提到對華政策總是在討論如何對待北京或是共產黨，他認為美國對華夥伴不該是共產黨，而是中國（大陸與台灣）人民。

賴清德強調海峽兩岸的定海神針是台灣關係法而不是92共識，因為大陸長久以來只承認一個中國，沒有各自表述，所以92共識對大陸來說，就是一國兩制，但大陸一直沒達成目標，就是因為有美國的台灣關係法。

(中時 )