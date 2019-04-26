國民黨基隆市立委擬參選人黃希賢（右）認為，應建設多功能具客、貨兩用碼頭倉儲作業區，才能讓基隆港運能與效能極大化。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市立委擬參選人黃希賢（中）認為，應建設多功能具客、貨兩用碼頭倉儲作業區，才能讓基隆港運能與效能極大化。（張穎齊翻攝）

基隆港務分公司為因應基隆港成為國際郵輪母港及船席的靠泊需求，將斥資6.4億元進行西2至西4碼頭整建浚深工程。國民黨基隆市立委擬參選人黃希賢認為，交通部對基隆港的規畫方向錯誤，不應以郵輪專用碼頭規畫，應建設多功能具客、貨兩用碼頭倉儲作業區，讓基隆港運能與效能極大化，避免碼頭倉儲作業區出現閒置空轉的情況。

根據基隆港務分公司指出，基隆港西2至西4碼頭整建後長度達554公尺，水深11公尺，同時建置150噸曲柱、200噸直柱及相關護舷，可提供22.5萬噸最大型國際郵輪靠泊，並將持續優化基隆港碼頭建設，西2至西3碼頭旅客中心整建工程將提升通關作業效率，並引進文創產業，再結合西岸旅運複合商業大樓招商，形成郵輪觀光廊帶。

黃希賢表示，近來有許多船務業者反映，東岸、西岸靠近市區的碼頭都規畫成郵輪碼頭，當定期郵輪離港後就只能空著，貨輪無法靠碼頭倉儲作業區作業，應規畫成多功能碼頭，尤其是郵輪靠泊的西2至西3碼頭旅客中心，建議應該保有貨輪碼頭倉儲作業區的功能，成為客、貨兩用多功能碼頭倉儲作業區，當郵輪離港後，亦可供貨輪使用。

業者也建議，需加強冷藏倉庫等硬體設施，另外像是港區內工程機具、車輛所需的油料，加強港區內倉儲貨運路線的流暢，都有待相關單位協助解決問題。

黃希賢強調，僵化的制度會使基隆港競爭力的持續下降，期待相關單位多思考如何協助業者，而非故步自封一味地只依現行法令辦理，只會讓基隆港停滯不前甚至是逐步衰退。

(中時 )