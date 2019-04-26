前行政院長張善政今（26）日表示，明（27）日的反核大遊行，根據報載現任總統蔡英文、前行政院長賴清德都將參加遊行活動，張善政想請問蔡總統這是怎麼一回事？現在的執政黨不是民進黨嗎？立法院最大黨不是民進黨嗎？為何蔡英文身為國家最高領導人會放著正事不幹，跑去參加大遊行，選民投給妳是讓妳上街抗議的嗎？當家了還鬧事！

張善政提到，現在才四月，但全台各地氣溫都已達三十幾度，昨（27）日台東地區的氣溫甚至已飆到38.9度，用電量更創下歷年四月最高，且備轉容量率僅6.02％，一但正式進入夏季，今年的七、八月全台人民的用電怎麼辦？

張善政指出，很明顯，唸文科的蔡總統沒能力解決台灣用電高峰的限電問題，只會參加遊行，搞表面功夫；他是理科總統參選人，他直接請問蔡總統，妳的能源政策是什麼？從4年前上街提倡「用愛發電」到現在，台灣的電力問題解決了嗎？請問除了選舉，妳還會什麼？!

(中時 )