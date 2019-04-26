為期兩天的第49屆全國技能競賽北區分賽26日劃下句點，負責承辦競賽的勞動部勞動力發展署桃竹苗分署。今年以24金、20銀、19銅，在分區賽拿下63面獎牌。

「電氣裝配」銀牌得主選手劉慶豐(91年次)，是花蓮高工電機科三年級學生，同時也是桃竹苗分署與花蓮高工的共同培訓選手；家裡做的是湯圓、米苔目、珍珠粿條等食品加工，從爺爺那代就傳承至今，從小看著父母凌晨4點天還沒亮，就得把製作好商品，挨家挨戶的送到客戶手中，然後再回來趕工製作明、後日的訂單，食品類為求保鮮，完成後僅能庫存1、2天，因此自有記憶開始，父母親總是沒日沒夜的忙著工作，父親覺得做食品加工太辛苦，因此從小就鼓勵慶豐發展自己的志向。

桃竹苗分署長賴家仁表示，感謝今年度協力舉辦全國競賽北區賽的合作學校單位及裁判工作團隊，更強調分署積極投入全國技能競賽的選手培訓，除持續透過競賽協助國手選拔，也希望能藉由培訓選手的相互切磋，達到技能提升與推廣的目的。

(中時 )