立法院今（26）日三讀通過《勞動基準法》及《勞工退休金條例》部分條文修正案。勞動部表示，此次修法可保障派遣勞工的工作穩定，確保取得工資的權利。勞工退休金權益促進部分，除擴大適用對象及稅賦優惠範圍，並加重罰則、公布違法雇主名稱，以及退休金不適用相關法律債務免責等，以強化勞動債權保障。

勞動部說，《勞基法》增訂攸關派遣勞工重要權益的條文，為保障派遣勞工權益的政策目標樹立重要里程碑，派遣勞工不會再淪為「免洗筷」，同時也讓派遣勞工的工資獲得多重保障。

勞動部強調，保障派遣勞工權益為勞動部重要政策，這次派遣勞工權益保障入法，可有效確保派遣勞工的工作穩定和工資安全，不致發生勞團所擔心的會有鼓勵企業使用派遣的情形，未來將持續透過行政指導及入法等多元方式，讓派遣勞工重要權益獲得更完善保障。

勞動部說，94年7月1日起施行《勞工退休金條例》，雇主須按月為勞工提繳不低於每月工資6％的退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。勞工在每月工資6％範圍內亦得自願提繳退休金，享有稅賦優惠，至2月底止參加新制勞工有679萬餘人。本次修法對於勞工老年經濟生活安全將更有保障，修法重點包括：

一、擴大適用對象：將取得永久居留之外國人納入本條例適用對象，保障長久居住於我國後的退休生活。

二、增加退休金稅賦優惠適用範圍：自營作業者、實際從事勞動之雇主、受委任工作者等，以執行業務所得自願提繳退休金部分，亦可享有稅賦優惠，以鼓勵提繳。

三、勞工請領退休金均得開立不得扣押之專戶：保障請領一次退休金勞工的權益，比照月領退休金勞工，均得開立專戶儲存退休金，並不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

四、勞工遺屬或指定請領人請求權時效延長：

勞工死亡，其遺屬或指定請領人請領退休金請求權時效由5年延長為10年。

五、強化勞動債權保障：

（一）違反本條例經處以罰鍰或滯納金者，應公布事業單位、事業主或受託機構名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及處分金額。

（二）事業單位未依本條例繳納退休金或滯納金，且其財產不足清償時，其代表人或負責人負清償責任。

（三）退休金、滯納金優先於普通債權受清償。

（四）勞工退休金不適用公司法之重整、消費者債務清理條例之清算、破產法之破產等債務免責規定。

六、加重罰則：參照《勞基法》第78條規定，未依規定給付舊制退休金、新舊制資遣費，由新臺幣25萬元以下罰鍰，提高為30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

七、配合行政院組織改造：勞工退休基金監理事項提升至勞動部掌理，勞動部勞動基金運用局負責基金運用管理業務等。

勞動部說，在新法正式公布施行的過渡期間會多加宣導，特別是關於派遣勞工權益的新規定，將協助企業妥為因應，以保障勞工權益。

(中時 )