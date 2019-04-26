為減低農民的災害損失，台南市長黃偉哲指示農業局全力推動智慧農業無人機AI先導應用，將全面應用在農業災損勘查及判定，利用無人機航拍影像及AI影像辨識技術，快速取得災損現地相關數據，比對災損前後差異，希望能減輕第一線區公所的行政負擔，且減少災損認定爭議。

市府26日召開「農業災損勘查AI先導農漁產品及區域討論會議」，邀智慧發展中心及台灣人工智慧實驗室（AI Labs）擔任技術指導，協助導入無人機AI人工智慧於農業災損勘查及判定，初期先以水稻、芒果、文旦柚及漁塭等農漁產業作為試辦對象。

農業局表示，農業災損有其突發性跟急迫性，災害發生時區公所常因交通中斷無法瞭解災損情形，之後在受理災損申報時，又有災損規模認定爭議困難的問題，為了解決災損後續的農業保險理賠判斷，富邦產險今年在農委會的協助下，首次結合無人機空拍技術評估農業災損面積，提升災損判別的正確性。

未來將於汛期前針對歷年農損認定經常造成爭議的部分進行影像建檔，災損發生後，利用無人機航拍影像輔助比對災損前後差異，加速農業災損的掌握，減少災損認定的爭議，減輕區公所的行政負擔。

市府更進一步導入AI影像辨識技術，輔助大量影像數據分析判斷，也借此試辦計畫推動，持續累積客觀數據，協助農業政策更有效益地推動。

(中時 )