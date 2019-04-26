養護之家難得上演歌仔戲，長輩看得目不轉睛。（林和生攝）

屏東縣議員陳哲蕙（左）粉墨登場，讓長輩重溫歡樂時光。（林和生攝）

一身古裝扮相、搭配傳統樂器，一群熱愛歌仔戲的婆媽們，將舞台原汁原味搬到養護中心，台下行動不便長輩早已排好位置，臉上掛滿笑容，期待重溫兒時廟埕前的回憶，促成這場社區巡迴演出的屏東縣議員陳哲蕙紅著眼眶說：「想起阿嬤以前還在的時候」。

陳哲蕙說，從小就會跟著阿嬤到廟埕看戲，但隨著傳統戲曲式微，看到演出的機會少了，這樣的畫面也塵封在自己回憶裡；不久前認識在地歌仔戲實驗劇團，期待可以結合長照，「將表演帶到社區、養護中心」，幻想在廟埕大樹下看戲的樣子。

群英歌仔戲劇團團長胡富●說，劇團成員都是歌仔戲愛好者，有退休老師、早餐店業者，大夥一起在社區大學上課，時間久了突然冒出下鄉巡演的構想，「把歡樂帶到社區」，是團員樂見的事，所以促成這次活動。

陳哲蕙為與長輩拉近距離，首次嘗試粉墨登場，用著不輪轉的台語，講著生硬台詞，逗的台下長輩哈哈大笑；春風護理之家主任宋淑英感動地說，院內好久沒有如此愉快氣氛，平常要行動不便的長輩出門工程浩大，如今不用外出就能看到表演，大夥都很開心。

「下戲後我都快流眼淚了」，陳哲蕙哽咽地說，很開心有這機會讓他們笑，也讓我想到阿嬤還在的時候，全家一起看歌仔戲那種緊密的感覺，預計今年將完成8場下鄉演出，持續把歡樂帶到屏東每個角落。

(中時 )