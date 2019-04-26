高捷公司贊助偏鄉孩童來高雄體驗低碳輕旅行。（高雄捷運公司提供）

關心偏鄉教育，高雄捷運公司不遺餘力。曁去年招待來自蘭嶼的國小學童遊高雄，4月24日至26日特地邀請遠從澎湖而來的虎井國小師生13人，進行為期3天的「跨海走讀學習」體驗之旅，感受高雄低碳輕旅行的魅力。孩子們第一次搭捷運，體驗從車頭逃生的震撼，直呼好神奇。

高捷公司邀集、一卡通公司、鈴鹿賽道樂園及華園飯店，提供虎井國小食宿交通一條龍的貼心招待服務，學童由老師帶領，走訪高捷公司、鈴鹿賽道樂園、國立科學工藝博物館、明正國小及駁二藝術特區等場域。

高捷特別安排學童前往行車控制中心，介紹捷運背後的行控安全系統，也特別開放駐車廠的備用車廂，讓學童們體驗從車頭逃生閘門逃生的感受。鈴鹿賽道樂園也贊助樂園暢遊券及交通安全評量體驗，讓孩子們透過遊戲、學習交通安全的基本素養。

虎井國小林妍伶校長表示，來自澎湖的孩子難有多元的生活體驗。這次全程幾乎靠捷運和輕軌通行，讓他們驚喜難忘。此外，可愛的捷運小提燈、一卡通紀念卡，樂園驚喜包等暖心的禮物，也讓孩子們留下美好的回憶。

高捷公司表示，秉持善盡企業社會責任及推廣綠色運具使命，非常樂意安排偏鄉孩童來高雄感受科學、交通安全、藝術、及生活美學教育。透過多元體驗，能擴大孩子眼界，培養跨界溝通的能力。

(中時 )