苗栗縣長徐耀昌強調職場安全衛生的重要。（巫靜婷攝）

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心26日與苗栗縣頭份及竹南工業廠商簽署締結為「安全伙伴」，有80多家廠商加入伙伴，內容指出勞動安全衛生檢查不再是機關的任務，也不是減少職場災害的唯一工具，在縣長徐耀昌與部長許銘春見證下，期待落實零職災，勞資和諧再創經濟高峰。

安全伙伴簽屬儀式在竹南啤酒廠舉行，由中區職業安全衛生中心主任朱金龍、頭份工業區廠商協進會常務理事鄭榮文與竹南工業區廠商協進會理事長邱文虎代表簽署，職業安全衛生署長鄒子廉、縣府勞青處長彭德俊及工商處長黃智群等相關單位出席，表達對職場安全衛生的重視。

簽署宣言明示，職安中心與頭份、竹南工業區廠商協進會締結為安全伙伴，促使雙方在強化安全衛生管理水準、落實安全衛生管理現場化、承攬管理安全衛生教育訓練、強化安全衛生領導及經驗交流等方面共同合作，以有效降低職災，進而提升各會員廠商之競爭力，保障勞工安全與健康。

許銘春表示，確保安全衛生的工作環境是勞動部重要政策，企業和勞工都是國家很重要的資產，也是經濟進步的原動力，勞動安全檢查非以處罰為目的，是希望讓企業、勞工朝「安穩、安心、安全」的3安目標邁進，落實零職災目標，並植入職場文化。

徐耀昌指出，勞工與企業是國家經濟進步最重要的原動力，他舉出華航罷工事件，及長榮航空可能面臨類似的危機，語重心長表示，勞資和諧才能共創未來，勞資出現爭議時，應理性訴求逐步解決紛爭，才能創造雙贏局面。

(中時 )