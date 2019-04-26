龍華科大老師協助同學們積極與廠商面談與諮詢，了解產業現況。(楊宗灝翻攝)

學生踴躍參與把握就業良機，希望近一步了解職場生態。(楊宗灝翻攝)

為讓大學畢業生能順利銜接職場，龍華科大與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署、桃園市政府就業服務處共同舉辦2019校園徵才博覽會，共有50家廠商釋出超過4500個職缺，平均每位畢業生都能有3個以上的謀職機會。校長葛自祥勉勵同學朝夢想之路邁進，剛踏入職場時不要太計較薪水，要創造被公司需要的價值。

葛自祥說，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，連續12年獲得教育部教學卓越計畫獎勵、連續6年獲選教育部典範科大計畫，今年更陸續獲得教育部高教深耕計畫1億762萬元、私校整體獎補助款8850餘萬元等經費補助，均較去年補助金額再創新高。

學校將這些補助經費全數挹注於提升教學品質，打造學子未來職場競爭力。也因此連續數年獲雜誌評選為國內TOP 20辦學績優學校，今年更榮獲「企業最愛大學生TOP 20」調查唯一入榜的私立科大，在技職校院中排名僅次於北科大及台科大兩所國立技職大學，證明龍華科大的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。(楊宗灝)

(中時 )