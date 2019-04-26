黃子佼出道30年，今（26日）舉辦個人首場演唱會「黃子佼第一場演唱會」，即將於晚上八點在華山Legacy開唱，下午進行最後彩排，受訪時表示，未婚妻孟耿如有點小迷糊，買了20張票送給親友想要為他打氣，卻忘了留一張給自己，導致自己沒位置。他表示，今天的演出內容孟耿如完全不知情，就是希望讓她可以跟大家坐在一起同步感受，沒想到發生沒留票的烏龍事件，讓黃子佼哭笑不得。而為了今晚的演出，孟耿如也跟他說了8次：「老公加油！」

黃子佼以往來Legacy都是工作或聽別人唱歌，今天自己站上舞台開演唱會，讓他有機會把整個場地看摸透，下午就到現場熟悉場地。而為了今天的演出，黃子佼共準備了25首歌，當初在選歌時，每首歌對他來說都是回憶，下午彩排時已先哭過兩回，等到正式演出時會盡量壓抑自己情緒，希望不要哭出來。

擔心自己會忘詞，貼心的工作人員現場還準備了兩台提詞機，對此他表示：「主持三金從來不用提詞機，因為那是我熟悉的，主持講錯掰回來就好，但唱歌無法瞎掰詞，歌詞多一個字或少一個字都不對，所以我覺得有提詞機比較安心點，我們也不是年輕小夥子，騙不了人。」

在圈內擁有好人緣的他，下午彩排時圈內好友林志玲、Ella、王力宏、楊丞琳、吳克群、陶喆、王心凌、張清芳等人也都紛紛送上花籃，祝他演唱會成功，華麗花籃排排站，讓演唱會現場形成一個小花海外，也有粉絲特別製作他的星路影片給他，讓他感動說：「欣賞一個人30年都沒變其實不太容易，明明沒血緣卻比家人還要了解你的一群人，比家人更關心你，連20幾年前手寫的粉絲俱樂部會刊都還留著，真的很不容易。」而今晚的演唱會包括張小燕、張清芳、卜學亮、蕭煌奇、李明依、鄧福如、郭彥甫、孟耿如等人也都將到場給予打氣。

(中時 )