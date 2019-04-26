今年「五一」放假從下周三開始，前面僅三個工作日，因此有不少遊客把「五一」拼成8天甚至9天的大長假。據去哪兒網大資料顯示，選擇出境遊的人中，超六成遊客行程超4天，拼假出境游成為今年五一最大的特點。

不同時長的假期導致今年五一出境遊的目的地更為多樣化。據去哪兒網大資料顯示，五一往返時間跨度在3天的用戶偏向於去新加坡、首爾；4天的用戶更願選擇台北、巴厘島；5天的用戶願意去大阪、吉隆玻；6天以上的用戶更偏向曼谷、東京、杜拜等地。

由於選擇拼假的人占比較高，相比往年，今年五一假期的出行高峰也開始得更早。預訂資料顯示，五一假期出行高峰將從4月27日開始，其中，4月29日、30日到達高峰。4月30日北京飛往成都的多個航班出現只剩全價公務艙的火爆情況。北京飛往昆明、西安、杭州，上海飛往重慶、三亞、海口，成都飛往深圳、杭州、廈門，西安飛往海口、大連等地個別航班只剩全價經濟艙機票。

而隨著多條旅遊高鐵線路網路的豐富，搭乘高鐵出行成為國內遊的重要選擇。據去哪兒網大資料顯示，杭州至黃山、成都至重慶、廣州至武漢等多條熱門線路高鐵車票已經基本售罄。今年五一長假，民宿成為遊客出行的熱門選擇，國內多個目的地出現一房難求。

(旺報 )