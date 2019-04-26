第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇26日上午在北京舉行開幕式，面對國際上對該計畫批評是債務陷阱、掠奪國家主權、貪腐嚴重等問題，中國大陸國家主席習近平除了強調要堅持廉潔打擊腐敗之外，大陸央行行長易綱首提要考量國家總體債務承受能力，專家認為這些轉變正是北京對一帶一路的戰術改變。

習近平「一帶一路」高峰論壇致詞 美再度缺席

綜合外電與陸媒報導，一帶一路推出6年以來受到高度關注，與此同時也招致批評聲浪，包括造成合作國家巨額債務和不時傳出賄賂醜聞，其中斯裡蘭卡因無力償債而簽下99年租約，將一個戰略港口漢班托達港（Hambantota）交給中國大陸業者經營。

另外，包括巴基斯坦也在抱怨高昂造價和沉重債務負擔；肯亞和伊索比亞的新鐵路則未能盈利；印尼一個新的高速鐵路工程進度也遠遠落後於既定時間表。種種案例讓一帶一路倡議引起美國和西歐等國家的廣泛關切，美國川普政府更直指一帶一路具有掠奪性。

對於外界關注的投資引發的債務問題，中國大陸央行行長易綱表示，「一帶一路」的投資、融資決策要充分考慮市場主體和資本金，合理設置投融資結構，有效管控風險；也要充分考慮一個國家總體債務承受能力，這也是大陸官方比較少有的以主動承認風險、而非消極反駁的姿態來回應外界對於「一帶一路」債務問題的指責。

另外一帶一路參與國也常傳貪腐問題，對此習近平表示，共建「一帶一路」要堅持開放、綠色、廉潔理念，堅持一切合作都「在陽光下運作」，共同「以零容忍態度打擊腐敗」，並將致力於與國際規則標準接軌，堅持共商共建共用的原則，「不搞封閉排他的小圈子」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘向紐約時報表示，在馬來西亞新首相馬哈地重新當選後，指出中馬的鐵路合作案要價太高，這項納入一帶一路的基礎工程建案一度取消，最後在中方「讓步」砍價1/3後才重新上路，可見「中國的觀點可以被視為務實的收縮，這一曲調與之前的宣傳有明顯不同，而且一直保持著」；中國國際經濟交流中心資訊部前部長王軍則表示，「一帶一路會作出戰術上的調整，而非戰略上的」。

紐約時報表示，北京努力是為了向全球領導人展示一個更友好的面孔。面對外界有關價格過高和項目過多的廣泛批評，北京正在重塑和調整宏偉的一帶一路計畫；不過北京並未放棄一帶一路倡議的願景和政治野心，也就是透過與各國的合作將中國置於全球貿易中心的港口、鐵路和公路網路，透過在國外建設基礎設施來鞏固國家走上大國之路以及與美國競爭。

(中時電子報)