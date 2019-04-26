比漾廣場微型店「比漾咖啡．選物」x「拾藝術」區域，結合在地和藝術選物。（郭家崴攝）

比漾廣場微型店W型書架上有「書粥」精選的社區營造、地方創生、療癒相關書籍。（郭家崴攝）

入口處的職人手工巧克力「Chocolat R」，前年10月在未艾公寓開首家實體通路。（郭家崴攝）

「Chocolat R」包裝盒上用盲人點字「no coco no life」追念失明的前長官，深刻詮釋「為巧克力而活」的精義。（郭家崴攝）

「Chocolat R」現有近20種口味，單顆90元起，秒殺口味「橙片」120元，必嘗口味還有玫瑰之心120元、干邑蘭姆VSOP 150元等。（郭家崴攝）

「Chocolat R」在西洋情人節推出玫瑰之心＋干邑蘭姆VSOP，用愛心和骷髏頭象徵Love ＆ Hate，因熱銷成為長賣品。（郭家崴攝）

比漾廣場董事長潘慧珍以紅酒佐玫瑰之心，品嘗午茶新風味。（郭家崴攝）（未滿18歲請勿飲酒）

比漾廣場微型店在「未艾微藝廊」與藝術銀行合作「Room of Spring」展覽，7月17日前展出蔡依潔、葉樺、溫孟瑜3位年輕藝術家風格清新的畫作。（郭家崴攝）

比漾廣場微型店在「未艾微藝廊」與藝術銀行合作「Room of Spring」展覽，7月17日前展出蔡依潔、葉樺、溫孟瑜3位年輕藝術家風格清新的畫作。（郭家崴攝）

比漾廣場微型店在「未艾微藝廊」與藝術銀行合作「Room of Spring」展覽，7月17日前展出蔡依潔、葉樺、溫孟瑜3位年輕藝術家風格清新的畫作。（郭家崴攝）

台南永遠有新鮮事，這2年永和比漾廣場在台南正興街的舞台上扮演重要的角色。

比漾廣場前年有「正興街貨櫃市集」快閃店前進台南正興街，8個月吸引超過50萬人次到訪，本月26日起再到正興街攜手人文時尚公寓「未艾公寓」，成立全台首家「策展型微商場」，集合咖啡店、書店、巧克力、藝廊、旅行的等體驗元素，比漾廣場董事長潘慧珍說：「希望透過我們的平台，可以讓這些年輕品牌或團隊，因為他們專業深刻地投入，呈現出各自不同的原生力量。」

異文化跨界巧妙融合，每個角落都有讓人駐足的風景。比漾廣場自營品牌「比漾咖啡．選物」帶來B Bees玉桂蜜、有機蜜醋、B Blend自烘咖啡豆、日月潭紅玉紅茶、有機莊園阿薩姆紅茶；與時藝多媒體旗下文創品牌「拾藝術」的畫家常玉-玩美生活系列、故宮博物院系列、奇美博物館系列陳設在同一區域，混搭在地和藝術選物。

入口處的職人手工巧克力「Chocolat R」前身是ROCOCO，前年10月在未艾公寓開首家實體通路，創辦人Blue有20年行銷經驗，因熱愛甜點成立品牌，且用盲人點字「no coco no life」追念失明的前長官，深刻詮釋「為巧克力而活」的精義。由五星級主廚、米其林主廚以頂級莊園級巧克力結合在地食材製作Bonbon，秒殺口味是「橙片」，必嘗的口味是玫瑰之心、干邑蘭姆VSOP等。

比漾廣場永和本店首創百貨無人書店「四步書房」，這回在台南也邀來台東長濱鄉的獨立書店「書粥」進駐，創辦人高耀威說他本來想賣書也賣粥，就把店名取為書粥，這次精選5、60冊社區營造、地方創生、療癒相關書籍，他說創生會受傷需要療癒，兩者放在一起很搭。高耀威也是正興同協會理事長，9年來推動台南街區活動，此番帶書店共襄盛舉，別具意義。

加上「未艾微藝廊」與藝術銀行合作「Room of Spring」展覽，7月17日前展出蔡依潔、葉樺、溫孟瑜3位風格清新、各具特色的年輕藝術家的畫作。這夏來台南旅行，可以有不同的體驗和感受。

(中時 )