新竹市多處運動公園遭到外來紅火蟻入侵，近日連農田都失守，市議員陳啟源（左二）接到陳情立即前往勘查。（陳育賢攝）

新竹市疑因各項新建工程及公園的回填土方夾帶紅火蟻，除了在多處運動公園出現大批紅火蟻，近日連浸水地區的農田也失守，甚至有農民在從事農作時受到螫咬，情況嚴重，而市府則表訂將在5月作第1波全面投藥防治，市議會此次臨時會也提案通過要求市府加強紅火蟻防治。

市議員陳啟源指出，先前市府的各項新建工程及公園可能因回填外地土方，造成其中夾帶的紅火蟻在新竹市大量現蹤，原以為只要在幾處外運入市的土方地點加強投藥，就可有效控制。

不料近日接到浸水地區楊姓農民陳情，指其耕種的農地四周田埂都受到紅火蟻的襲擾，導致楊姓農民附近的2塊菜園不敢再種植農作物，竹市紅火蟻已迅速繁殖擴散中，情況相當嚴重。

陳啟源表示，紅火蟻侵擾到農地菜園，已經關係到農民生計的問題了，公園或遊憩場所可以封園進行投藥管制進入，但農民鄉親的田地菜園卻無法封地投藥，況且目前正值春耕時期，農友都要赤腳下田巡田水，對於紅火蟻的困擾，已經不知要如何是好。

浸水里里長楊松祺則指出，浸水里已有多人受到紅火蟻的困擾，目前只能由里長通知市府前來投藥，但這是相當消極的作為，有關單位應該要有更積極的處理方式，一定要全力防堵紅火蟻災情擴散。

市府產發處表示，市府每年都有編列經費進行紅火蟻防治工作，遇情況嚴重者都會報請中央防治中心作全面性清除，針對新竹市的疫情未來將進行3波防治工程，第1波將在5月進行。

(中時 )