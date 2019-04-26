20190426中天新聞 曾心梅開店不敵「一例一休」 4家包子店全歇業

48歲台語金曲歌后曾心梅，2016年轉行開始賣手工素包子，全盛時期擁有4間店，然而日前卻傳出她忍痛將包子店全收掉，開始賣起冰來，對此她受訪時也坦言為此心痛哭過好幾次。

曾心梅日前爆出4間包子店全收攤，原因令人好奇。據中天新聞報導，曾心梅坦言因為政府一例一休政策，讓員工相當不好請，加上隨著員工年紀越來越大，也慢慢負荷不了手工包子這種吃體力活的工作，原物料又上漲，讓她乾脆忍痛將4間店全收光，並在老公支持下賣冰。

曾2度拿下金曲台語歌后的曾心梅，3年前褪下藝人光環，與股東合資1千萬賣起手工素包子。她曾透露為了經營包子店，她每天早上7點半就到店內備料，一路忙到晚上7點半關門，一天12個小時都在店裡忙，雖然辛苦但很踏實。

雖然包子店最終仍不敵現實環境在今年3月全面收攤，幸好曾心梅當初投資的5百萬收支打平，她也坦言現在賣冰對員工來說，體力負擔比較不會這麼大。

(中時電子報)