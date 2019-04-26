勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（中藍衣）帶領團隊拿下26金27銀23銅33優勝，蟬聯南區賽第一。（劉秀芬攝）

第49屆全國技能競賽南區賽26日公布英雄榜，在45職類近千名選手中，家具木工職類唯一的女選手蕭誼寧，打敗13位男選手，勇奪金牌，成為全場嬌點。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓選手表現優異，今年拿下26金27銀23銅33優勝，蟬聯第一名寶座。

奪下家具木工金牌的蕭誼寧，目前就讀屏科大木材科學與設計系一年級，是雲嘉南分署培訓選手，會走上家具木工這條路，是因為哥哥是門窗木工選手，有次看到他拿回家的樓梯木椅作品，覺得很神奇、好厲害，希望自己有一天也能親手做家具。

蕭誼寧每天在訓練場站著練習12小時，無論是搬重木、鋸切、鑿刨削、砂磨、組裝及操作大型機具都難不倒她，蕭誼寧說，長期下來手都起水泡，後來變成厚繭，跟一般女生的手比起來很粗糙，「當你真正喜歡這個工作，這些都不是阻礙，都可以排除。」

蕭誼寧說，女生從事木工，只有體力上與男生有些差別，但只要透過鍛鍊就能克服，平常都是透過慢跑及做伏體挺身來增加自己的耐力、持續力，這次奪金，很感謝職訓師周清添每天陪伴練習到晚上10點多，未來將持續努力，朝國手之路邁進。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次分署成績，是歷屆表現最好，其中家具木工由該職類唯一參賽的女選手蕭誼寧奪冠，展現女性對競賽職類的接受度更廣，且女生的細膩、美學，運用在傳統粗重職類更有出色表現，只要肯做、肯學習，一定能闖出一片天。

(中時 )