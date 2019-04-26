又見失智嬤迷路！中市警局第四分局南屯派出所日前接獲報案，指南屯區文心南三路與東興路口有一名婦人疑似迷路了，員警詢問婦人姓名年籍等資料皆語焉不詳，警祭出尋人法寶M-Police行動電腦查出她為80歲的徐姓婦人，經通知其女兒至所接回，順利讓她返回家人身邊。

24日上午10時30分許，計程車司機向警方報案，表示有一婦人於文心南三路與東興路口附近攔下他的車輛，說要搭車找朋友，卻說不清楚要去的地點，疑是迷路，通報警方求助。正在巡邏的中市警局第四分局南屯所員警吳仲傑、蕭堅志，獲報前往，詢問徐婦相關身份資料，卻皆語焉不詳，便先將她載返所。

警方使用M-Police行動電腦人臉辨識系統順利查得她的相關資料，通知其女兒將她接回。不過等待女兒來前，徐婦顯得焦躁，直嚷著不要回家，反要求員警帶她出去玩，還一度還想趁員警不注意自己偷偷溜出去，幸好員警及時發現，徐婦女兒也正好來到派出所。

徐婦女兒表示，媽媽喜歡與人聊天，但因她患有失智癥，家人有幫他帶上手環，可是媽媽不喜歡戴，常常自己偷偷拔掉，家人覺得非常困擾，幸好這次遇上好心人報警，也非常感謝員警協助通知家屬。

(中時 )