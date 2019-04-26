台灣農業面臨全球化貿易和極端氣候考驗，育種成為重要課題。科技部生命科學推動中心為提升國內經濟作物育種能力，26日在成大舉辦「2019全基因體關聯性分析及譜系圖譜分析（GWAS）─以自然種原探勘有用基因應用於作物育種研討會」，美、法、澳洲、日本等國際學者與台灣專家於會中發表最新技術發展趨勢、實驗設計概念、克服研究瓶頸策略等。

這一場研討會吸引國內外學者百餘人與會，成大副校長蘇芳慶指出，氣候變遷對人類永續發展是一大挑戰，近年來，GWAS的研究與發展，對基因探勘、作物育種提供許多線索，研討會是國際交流重要平台，期盼未來成大與國際間有更多研究交流與合作。

科技部生命科學推動中心主任林納生、台大農藝學系主任林彥蓉教授、成大生命科學系教授陳虹樺等都特地出席，研討會前一天，大會精心安排「全基因體關聯性分析GWAS工作坊」，讓學子及農業試驗單位研究人員熟悉GWAS分析操作。

台大林彥蓉教授、成大陳虹樺教授呼籲科技部與農委會支持GWAS相關計畫。林彥蓉表示，氣候變遷威脅糧食安全，現在經濟作物幾乎都經過不斷改良，雖然口感、風味都提高很多，但一些原有基因可能已流失，應該要善用GWAS技術，從自然種源中探勘基因，找回流失的基因，加速培育新品種，以確保糧食安全。

學者也於會中介紹如何利用GWAS技術，在水稻、香蕉、蝴蝶蘭、青花菜等重要經濟作物及模式植物阿拉伯芥，找出相關控制基因以培育新品系的經驗與實驗設計。

研究水稻生長調節的國際知名學者日本名古屋大學松岡信教授說明他如何成功以GWAS等技術，快速找到包括延遲開花等多個水稻控制基因，可用來培育新品系。法國Michael Dingkuhn博士分享藉由GWAS技術，快速在水稻基因庫中找尋到控制適應環境變化的基因。

中央研究院植物暨微生物學研究所研究員韋保羅（Paul E. Verslus）介紹以GWAS技術分析阿拉伯芥，發現其在乾旱反應中表現出天然的遺傳變異，從而分離出與調節植物抗旱能力相關的基因，並透過實驗在植物體內驗證。

(中時 )