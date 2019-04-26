去年底以核養綠公投取消非核家園2025的期限。但行政院副院長陳其邁今天接見環團代表時表示，行政院長蘇貞昌的態度是核一、核二及核三不延役，核四不重啟，此核心價值決不改變。為落實蔡英文總統「2025非核家園」的目標，政府會更積極推動再生能源政策並與民眾溝通，請社會放心。

陳其邁今天接見「台灣環境保護聯盟」等社團時也提到，他1996年擔任立法委員時，當時就與環保運動學者前往烏克蘭的車諾比，瞭解當時核災的影響與可怕。

陳其邁表示，能源教育除了透過學校教育，也需要社會的對話，盼藉由舉辦民間會議、論壇等，與大家共同討論。而有關環保團體建議請政府協助將地熱能源納入融資一事，政府的「五加二產業創新計畫」已列入綠能科技，並持續推動再生能源投資。

關於環保團體支持「廢核再生」與「反核廢」公投等訴求，陳其邁指出，去年底的公民投票是民意的直接表現，也是社會對話及教育的過程，政府會尊重公投的結果。

今日陪同副院長接見的有經濟部次長林全能、環保署副署長蔡鴻德、行政院經濟能源農業處與能源及減碳辦公室，以及經濟部能源局等，與會團體包括台灣環境保護聯盟、媽媽監督核電廠聯盟及綠色消費者基金會等代表。

(中時 )