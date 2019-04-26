結合媽祖文創，時報金犢獎在虎尾科大登場。（張朝欣攝）

第28屆時報金犢獎配合農曆3月媽祖風潮，26日在虎尾科大舉辦「時報金犢獎媽祖文創設計大賽」全球校園分享會，結合雲林縣的媽祖宗教文化特色，鼓勵年輕人不僅要發揮創意，更要勇於創業，才能讓創意付諸實現。

在農曆3月一片媽祖浪潮中，「時報金犢獎媽祖文創設計大賽」全球校園分享會，26日走進虎尾科技大學，由雲林縣副縣長謝淑亞、新聞處長周柏吟、旺旺中時文化傳媒執行副總李雯菁、虎尾科大副校長楊達立、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持。

謝淑亞表示，雲林是台灣宗教聖地，擁有非常豐富的媽祖信仰底蘊，其中北港朝天宮與麥寮拱範宮更被列為國定古蹟，所以要在媽祖身上找點子、飆創意，理所當然應該來雲林，雲林縣更應當成為媽祖文創的領航者，以及人才與創作的基地。

力促此次活動在雲林舉辦的縣府新聞處長周柏吟強調，這場分享會是雲林推廣媽祖文化的起點，希望有興趣的青年學子都能發揮創意投入媽祖文創行列，成為媽祖文創上場的推手，也讓自己透過比賽站在更大的舞台上發光發熱。

旺旺中時文化傳媒副總經理李雯菁指出，在互聯網日新月異發展下，企業出題項目包括了APP內容設計、電子商務以及AR／VR應用等，因此今年金犢獎配合未來趨勢，命題非常多元，相較於以往有更大的發揮空間。

熟悉媽祖文化的北港朝天宮董事長蔡咏鍀，除了跟大家分享兩岸與世界各地的媽祖文創經驗，為鼓勵大家全力投入比賽，當場加碼捐贈黃金、純銀媽祖各1尊，分別送給台灣地區學生組冠軍、台灣地區社會組冠軍。

(中時 )