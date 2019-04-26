台北捷運第100億幸運旅客上個月底誕生，捷運公司今天宣布找到百億乘客的黃先生，北捷董事長李文宗親自贈送免費搭乘北捷1年悠遊卡及筆記型電腦；此外，針對百億旅客前後5名旅客，北捷贈送3個月免費搭乘捷運悠遊卡，目前仍有4名幸運兒尚未出面，捷運公司今公布未領獎票卡編號，呼籲得主盡快於4月30日前與北捷聯繫。

台北捷運第100億乘客於3月31上午11時35分於中和新蘆線新莊站出現，捷運公司歷經搜尋百億乘客幸運兒，循線找到家住北投的黃先生，捷運公司今舉行「捷運100億 缺你不可」頒獎典禮。

「以為是詐騙集團！」北捷百億乘客黃先生表示，平時會使用敬老卡搭捷運出遊，上月31日趁著假日回新莊掃墓，當初接獲通知中獎電話，以為是詐騙電話，沒想到成為百億乘客得主。

北捷公司為慶祝達成運量100億里程碑，舉辦一系列慶祝活動，除贈送筆記型電腦及一年免費搭捷運悠遊卡，前、後各5名旅客同樣可獲得3個月免費搭乘捷運悠遊卡。

捷運公司指出，目前仍有4名幸運兒尚未取得聯繫，提醒3月31日上午11時許在板南線龍山寺站(票卡6960770139)、文湖線動物園站(票卡8101310010949000)(票卡7211170512001158)(票卡1007011802277198)出站的旅客，盡快拿電子票卡核對卡片號碼，呼籲符合號碼的旅客儘速在4月30日晚間23時59分前與北捷聯繫，逾期視為放棄領取權利。

(中時 )