財團法人台灣建築中心董事長楊欽富表示，台灣建築中心投入台灣建築的認證及推廣，協助推動中部地區建築產業轉型與進步。（盧金足 攝）

台中市府建設局長陳大田強調，台中市已被定位為宜居城市，東海大學「路思義教堂」、台中州廳授證國定古蹟指定證書，還有很多公共建設獲獎肯定。（盧金足攝）

財團法人台灣建築中心中部辦公室26日舉行揭牌典禮，見證台灣建築產業發展的重要里程碑，也跟上接地氣的趨勢。（盧金足攝）

財團法人台灣建築中心中部辦公室26日舉行揭牌典禮。（盧金足攝）

財團法人台灣建築中心中部辦公室26日舉行揭牌典禮，中部辦公室的成立適逢台灣建築中心20年周年，見證台灣建築產業發展的重要里程碑，也跟上接地氣的趨勢，未來中台灣就可以在地認證綠建築、智慧建築，及因為台灣地震頻繁，民眾關切危老大樓，也可以加速協助評定，讓民眾居住在優質的建築空間。

台灣建築中心中部辦公室，由財團法人台灣建築中心董事長楊欽富及執行長許世杰共同主持，邀請內政部建築研究所所長王榮進、立委黃國書、行政院中部聯合服務中心執行長方昇茂、台中市府建設局長陳大田、市議員黃守達，及建築產業代表一起揭牌。

楊欽富指出，建築隨著多樣化、特殊化、高層化、智慧化、健康化、永續化的趨勢發展，民眾對建築環境的安全性、舒適性與便利性的要求也與日俱增。

面對快速變遷的生活環境，台灣建築中心投入台灣建築的認證及推廣，協助推動中部地區建築產業轉型與進步，深耕中部地區建築產業的影響力，針對政府推動的法令、新技術、新工法未來的趨勢，規畫為訓練的教育基地。

許世杰表示，建築中心是政府出資的財團法人機構，其主要的業務是在於推動政府所制定的各項建築、消防、室內設計裝修及都市發展政策，並結合政府與建築產業之間，成為最有力的溝通橋梁。

建築邁向綠化與智慧化潮流，王榮進指出，台灣獲得綠建築及智慧建築標章的建案約1萬5000多件，代表台灣建築的品質進步。

台中市府建設局長陳大田強調，台中市已被定位為宜居城市，東海大學「路思義教堂」、台中州廳授證國定古蹟指定證書，還有很多公共建設獲獎肯定，台灣建築中心讓台中市的建築增加更多認證的資源與平台。

台灣建築中心自1999年成立，為內政部輔導成立的檢測及評定機構，更是台灣第一家建築新技術、新工法、新設備及新材料性能規格評定專業機構，以「推動建築技術評估、審查、認證」及「推廣尖端工程技術及高品質技術」等致力於建築產業的精進提升。

長期以來致力於提升國內建築品質，綜合企業化的作業模式與管理方式，持續提升建築中心在評定及認證的工作品質，加強與國際間的交流合作，推動建築產品與世界接軌，讓建築工程環境與民眾生活居住品質能更提昇，引領台灣建築產業迎向下一個20年。

(中時 )