國際NGO工作者褚士瑩26日前往麥寮高中分享國際觀，主辦單位青埔教育基金會董事長張嘉郡則藉此機會，強調麥寮港若升格為國際商港，將帶給雲林更多的國際資源，讓雲林經濟起飛、雲林青年躍上國際舞台。

前立委、青埔教育基金會董事長張嘉郡2015年開設「嘉郡小學堂」，曾邀請公益旅行家褚士瑩來雲林座談，2人因此結下緣分，26日再度邀請褚士瑩到麥寮高中演講，希望藉由褚士瑩的遊歷經驗，與學子們分享各國教育特點，鼓勵年輕人走出台灣、放眼國際。

褚士瑩表示，他在台大念政治、埃及開羅念新聞、美國哈佛念公共關係，靠著打工攢錢，遊歷了8、90個國家，在30歲到40歲這段時間，他不再只為自己旅行，而是為了公益而旅行，其實只要有心，不用出國也可以有國際觀。

張嘉郡則鼓勵學生多參加跨領域講座或實際參與公共事務，這是最有效率的成長方式，希望透過褚士瑩的經驗分享，讓雲林年輕人有機會與傑出人士對話，擴大視野與思考面向，激勵年輕學子對世界、國際的無限想像，成為提升自我與追夢的平台。

麥寮高中校長林正雄指出，褚士瑩老師演講主軸就是鼓勵大家，一定要跨出自己的舒適圈，才能和世界競爭，進而培養出國際觀。很感謝青埔教育基金會舉辦這麼有意義的演講，讓年輕學子有更多的學習機會。

(中時 )