69歲的太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因被控掏空太電200億元案遭判刑3年確定，前年9月29日入監服刑，之後轉到桃園八德外役監服刑；孫道存因服刑過半，申請假釋，矯正署今召開假釋審查會審查孫道存假釋案，審酌孫涉掏空案金額高達200億元，犯行情節重大，認為孫尚不符假釋條件，予以駁回。依規定，孫道存要等4個月後才能再申請假釋。

孫道存所涉的太電掏空案，纏訟長達13年，直至2017年8月最高法院才駁回上訴，全案判決確定。其中太電前財務長胡洪九遭判刑14年6月；併科罰金10億元確定；孫道存則遭判刑3年確定。

孫道存在判決確定後，一度以生病為由，向台北地檢署執行科聲請暫緩入監，遭檢方駁回，台北地檢署2017年9月29日傳喚孫、胡2人到台北監獄服刑，另判刑4年4月確定的前太平洋光電副董繆竹怡，因高院審理期間就已潛逃出境，則被北檢發布通緝迄今。

去年3月，孫道存申請轉到八德外役監服刑，分配到園藝隊當園丁，今年3月初孫因服刑過半，向八德外役監申請假釋，外役監初審過關，矯正署假釋審查會今審查孫的假釋案。

矯正署假釋審查會，依據「假釋審核參考原則」，審酌孫的「犯行情節」、「犯後表現」及「再犯風險」等3大面向後，認為孫不符假釋條件，予以駁回。

(中時 )