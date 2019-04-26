後安橋因年久失修經常造成交通阻塞，且影響治水計畫。（張朝欣攝）

麥寮鄉後安橋為麥寮、台西兩鄉民與台塑六輕員工進出主要橋樑，由於橋面不夠寬經常造成交通阻塞，且因橋高不足影響治水計畫，26日雲林縣政府前往會勘，評估改善工程經費約需1億餘元，將向中央爭取補助經費。

後安橋跨越施厝寮大排，是麥寮鄉通往台西鄉的重要橋樑，平日交通量相當大，尤其六輕員工上下班尖峰時間，經常發生塞車現象，造成用路人不便，且因橋面寬度不夠會車時險象環生、橋梁護欄也有劣化現象，地方不斷要求改建。

雲林縣政府工務處長汪令堯、水利處副處長吳文能26日率相關單位人員現場會勘，一行人認為後安橋為1991年興建，至今已超過20年，橋樑寬度不足且護欄已有混凝土剝落現象，重點是橋樑高度已不符合施厝寮大排治理計畫需求，確實有改善的必要。

汪令堯說，之前已就後安橋改建進行規畫，其中最可行的方案是改建成鋼床鈑密集鋼鈑樑橋，但因落墩數不相同，橋樑引道必須抬升43至78公分，且經費高達1億3500萬元至1億5850萬元，概估改善工期需16至18個月。

縣政府強調改建後安橋是滿足地方需求的根本方式，並可強化該區排水防洪功能，不過改建經費龐大，地方政府預算有限，將請中央給予必要的協助。在尚未改建之前，會要求相關業務單位加強相對應的交通設施，務必維持用路人安全。

(中時 )