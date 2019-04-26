藍晒圖園區不只是熱門打卡景點，同時也有多家不同類型創作者、品牌進駐，這群創意夥伴今天發表「2019花現藍晒圖──繽紛春夏新品」，以「禮物」為主題，聯手推出新品，從為家人與摯友準備禮物的幸福感出發，集結眾多品牌精選商品提案，將手作職人的用心送給最在乎的人。

此次參與新品發表的品牌包括充滿自然氣息的微一森林、精緻飾品風格的銀製所、圓氐以及富有細膩設計感的la yoo、京都奈本舖、目目文創、蘭都．西門1917、趣活、陶作坊、卓也藍染、Bon Joy、4／5 four fifth、聚珍．臺灣、巧手貓×城市貓等15組優質品牌。

營運中心執行長施育宗指出，選在繁花盛開的季節，園區的創意夥伴們攜手舉辦新品發表，呈現多元媒材的創作搭配以及內外兼備的自信與美感。

藍晒圖文創園區主委楊亭鈺說，藍晒圖可以說臥虎藏龍的地方，市府精心挑選獨具台南文化特色與創意爆表的創作者齊聚在藍晒圖文創園區中，每一季都有不同嶄新創作推出，相信大家都能在這裡與家人朋友度過最特別的時光，為彼此挑出獨創的禮物。

台南市政府文化局表示，藍晒圖文創園區作為創意人才培育的基地，以旗艦區、微型工作室兩大類型的商店組成，開放近4年以來，得到來自國內外遊客讚賞，認為藍晒圖是一個富有創作力的環境，歡迎來自各地的朋友，在這個花開的季節，體驗生機盎然的創作力。

藍晒圖園區5月4日、5日由「小人類市集」團隊主辦《Mom I Love You》市集，以及5月11日與來自嘉義多個甜點品牌合作推出《甜蜜怪獸》午茶市集等兩場母親節主題活動。

(中時 )