鹿港北頭漁村忠義廟附近的紅磚三合院，正研擬提議保存，見證漁村歷史一頁，眨眼間又被拆了，地方文史工作者扼腕不已，憂心鹿港古韻風華，一點一滴消逝，都拆光了後，特色也沒了，提出虛擬古蹟構想，盼以獎勵、活化利用的方式，減緩拆建潮。

文化工作者許書基指出，北頭漁村是鹿港最早開發的聚落，漁村被形容為「八卦陣」，有著走得進去、最不出來的傳奇，凸顯沿海之濱人口聚集，密集式建築擋住了多風，還衍生了鮮活「串門子」，路走著、走著，就從別人前門進、後門出的超捷徑，也顯示村人彼此親暱。

隨著日換星移，海岸淤積，濱海北頭漁村也距海日遠了，傳統建築拆得差不多，紅磚郭厝是僅存最完整一棟；許書基指出，依建築風格可溯源明末，但歷經改建，半磚建材，推測是百年前、約19世紀末建物。

彰化縣文化局推動老屋補助計畫，針對鹿港進行全面調查，文史工作建議納入重點，指出郭厝是漁村代表性建築，卻在討論這棟房子為什麼要被列入重點保存對象資格時，已經消失在人間。

陳文彬則指出，鹿港鹿港不應該發展國家歷史風景區，在所有法令配套還沒有做好之前，拚命發展觀光，只會加速老房子被拆除，出現一大堆的鐵皮屋跟空地停車場。

許書基指出，指定保存身分，從調查、修復需要時間，屋主等不及拆了，也是文化資產的損失，提出「虛擬古蹟」構想，透過更靈活的補助方式，既保留了歷史風貌，80％建築空間也能符合現代化利用。

許書基指出，目前調查北頭村至鹿港復興路間，150公頃的鹿港歷史核心區域，約有300棟建築物值得好好保護，盼透過行政上從都市計畫等，多面相投入積極作為，否則僅靠著文化局文化保存審查，難以抵擋滔滔浪潮，教人憂心更是浪掏盡後，鹿港的魅力還在嗎？

(中時 )