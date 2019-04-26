◎初選未定就談誰配誰 賴清德：讓人覺得搓圓仔湯

前行政院長賴清德今首度臉書開直播與網友互動，談到他參選初選表示，如果還沒決定人選之前，就決定誰配誰，讓社會有不好觀感，覺得在權力分贓，甚至搓圓仔湯，恐會失去社會對民主精神肯定。

◎浮濫開放博士免論文 政大教授斥 恐魚目混珠

博士免論文？教育部最近預告「學位授予及替代碩士博士論文準則」草案，首度放寬讓藝術、應用科技與體育運動類的博士學位，可以用作品或獎項成就取代博士論文。不過政大教授孫振義質疑，若是要讓業師到大專任教，法令鬆綁即可；若要獎勵如吳寶春等特殊成就者，用榮譽博士即可，何必弄個「非典型博士學位」？奉勸教育部三思。

◎川普稱習近平將訪美 陸美有望終結貿易戰

美國總統川普27日又替陸美貿易談判增添一絲樂觀氛圍。他在白宮透露，大陸國家主席習近平可能將在近期訪美。此話一出，各界開始紛紛揣測陸美是否會在不久的將來，簽署終止貿易戰的協議。此前《華爾街日報》曾報導，美陸元首最快可望在5月27日美國陣亡將士紀念日（Memorial Day）當天舉行簽約儀式，從而化解已持續近一年的美陸貿易戰。

◎阮經天楊冪床上搶棉被 大秀養眼六塊肌人魚線

曾以《命中註定我愛你》、《敗犬女王》等偶像劇穩坐收視一哥的阮經天，轉戰大銀幕後獲金馬獎肯定，睽違多年帶著影帝光環重返電視劇，首度演出古裝劇就與古裝劇女神楊冪合作《扶搖》，高顏值CP創造超高話題。兩人在劇中上演糾葛虐戀，阮經天接受中天獨家專訪時透露，和楊冪演對手戲「太激烈」，印象最深刻的那場戲竟然「演到昏倒」。

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(中時電子報)