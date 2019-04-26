埔心鄉公所在台灣88工商協進會理事長王義郎協助下，26日邀請到中南美洲8國駐台大使，參與年度活動「埔心葡萄樹下饗宴」，享用葡萄美酒佳餚，並與埔心鄉長張乘瑜等人一同剪下溫室栽培的蜜紅葡萄與黃金葡萄。
為了推展觀光、體驗式旅遊，並行銷在地優質農產，埔心鄉自2016年起大力推動葡萄季遊彰化，除了結合周邊休閒農場、觀光景點規畫一至二日遊程，還可以在路葡萄隧道農場裡結實纍纍的葡萄樹下，享用中州科大金牌廚藝老師陳德勝製作的葡萄美食風味餐。
尼加拉瓜共和國大使連比達說，身為此次大使團團長，過去只知道台灣的日月潭、合歡山，都不知到彰化農村這個好地方，能親自參訪體驗台灣的農業產業，品嘗新鮮葡萄，真的很美味。
王義郎表示，此行從台中到彰化，最大目的是讓外交駐台大使看到台灣產業的生命力，關心不同產業面向、領域，了解台灣自由民主的可貴；27日會參觀彰濱秀傳醫院所創設的亞洲最大微創中心。
張乘瑜指出，每年的葡萄宴結合農民、觀光果園和餐飲業異業結盟，創造葡萄的高收益和附加價值；去年王義郎認購銷售高價為葡萄禮盒，創造上百萬圓佳績，今年他安排尼加拉瓜、巴拉圭、匈牙利、海地、帛琉、阿根廷、聖露西亞等大使和日本民間團體來共襄盛舉，期盼優質的葡萄農特產有朝一日進軍國際。
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(中時 )
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