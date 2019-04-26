中南美洲國家駐台外交大使到埔心鄉路葡萄隧道農場裡品嘗葡萄美食風味餐。（謝瓊雲攝）

埔心鄉年度盛宴「葡萄樹下的饗宴」26日登場，在台灣88工商協進會牽線下，來自中南美洲國家的駐台大使與日本民間友人受邀共襄盛舉，期盼讓優質農特產走向國際。（謝瓊雲攝）

埔心鄉公所在台灣88工商協進會理事長王義郎協助下，26日邀請到中南美洲8國駐台大使，參與年度活動「埔心葡萄樹下饗宴」，享用葡萄美酒佳餚，並與埔心鄉長張乘瑜等人一同剪下溫室栽培的蜜紅葡萄與黃金葡萄。

為了推展觀光、體驗式旅遊，並行銷在地優質農產，埔心鄉自2016年起大力推動葡萄季遊彰化，除了結合周邊休閒農場、觀光景點規畫一至二日遊程，還可以在路葡萄隧道農場裡結實纍纍的葡萄樹下，享用中州科大金牌廚藝老師陳德勝製作的葡萄美食風味餐。

尼加拉瓜共和國大使連比達說，身為此次大使團團長，過去只知道台灣的日月潭、合歡山，都不知到彰化農村這個好地方，能親自參訪體驗台灣的農業產業，品嘗新鮮葡萄，真的很美味。

王義郎表示，此行從台中到彰化，最大目的是讓外交駐台大使看到台灣產業的生命力，關心不同產業面向、領域，了解台灣自由民主的可貴；27日會參觀彰濱秀傳醫院所創設的亞洲最大微創中心。

張乘瑜指出，每年的葡萄宴結合農民、觀光果園和餐飲業異業結盟，創造葡萄的高收益和附加價值；去年王義郎認購銷售高價為葡萄禮盒，創造上百萬圓佳績，今年他安排尼加拉瓜、巴拉圭、匈牙利、海地、帛琉、阿根廷、聖露西亞等大使和日本民間團體來共襄盛舉，期盼優質的葡萄農特產有朝一日進軍國際。

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(中時 )