大陸網紅、歌手馮提莫過去曾陷整形、勾土豪等傳聞，然她之後憑著甜美臉蛋與絕佳歌聲仍堅守住「直播界一姐」名號，今(26日)馮提默出席第10屆中國電影導演協會表彰大會，可見她以一襲薄紗透視長裙現身，上圍呼之欲出，渾圓胸型性感全露，網友還將她與同樣個頭小的沈月相比，虧說：「網紅大勝電影明星」。
馮提莫今和胡夏一起走中國電影導演協會表彰大會紅毯，兩人都不約而同以粉色系衣著現身，上圍很有料的馮提莫選穿了一件透視裝長裙，大露事業線和東西半球，讓一旁的胡夏也不敢多看，兩人將在典禮上帶來一段組曲合唱，馮提莫也說能受邀參加這活動很興奮激動，「因為我本身也是電影愛好者」。
而不少網友將馮提莫和新生代女星沈月造型拿來比一比，說：「馮提莫除了身高是個謎，其他都還好」、「馮提莫好看。路人觀點…」、「沈月更有辨識度吧」、「沈月造型師可以切腹自盡了」、「這題我選馮提莫」。
(中時電子報)
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