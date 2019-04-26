監察院國防及情報委員會為瞭解海軍「潛艦國造」及其所屬機關部隊任務訓練實況，4月22日至23日分別到海軍艦指部、造船發展中心、陸戰隊兩棲偵搜大隊、海上戰術偵搜大隊及台船公司進行巡察。其中針對中科院研發的銳鳶無人機歷來高達10次墜機，監委認為應加以檢討。

監院新聞稿指出，院長張博雅、召集人包宗和等一行16位委員在國防部副部長沈一鳴上將陪同下，在4月22日首先視察台船「潛艦國造」預定廠址，實地了解該公司的造艦能量。在短暫停留後，一行轉往海軍造船發展中心聽取「潛艦國造」簡報及座談，監察委員對於海軍「潛艦國造」建案過程中，其團隊所做的努力及付出表示嘉許。監察委員稍後前往海軍潛艦部隊視導，並深入劍龍級及茄比級潛艦艙內，實地瞭解官兵訓練及日常生活情況。接著來到海上戰術偵搜大隊，視導銳鳶無人機系統之訓練及情資影像傳輸作業，監察委員對於國軍運用無人機支援各項戰演訓實境，多所垂詢。

次日，監察委員等一行前往去年11月成軍的銘傳軍艦視導，由艦上官兵簡報該艦之偵蒐及戰系裝備、指管系統，並實施魚叉飛彈接戰展示等課目，監察委員對海軍官兵赴美接艦期間充分展現公而忘私、吃苦耐勞之精神，多予肯定。接著視導海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜專長班訓練實況，對於這支國軍精銳部隊紮實之訓練，也都留下深刻印象。

監院表示，在最後座談會中，監察委員針對銳鳶無人機年度出勤及訓練情形，以及該無人機隊原配屬陸軍航特部期間及移交海軍艦指部後歷次墜毀事件，究屬機件問題還是人員操作訓練不足，認應予關注及檢討。

監院並說，會中並提及天威測考執行成效、派里級銘傳及逢甲軍艦原擬熱艦接艦卻變為冷艦接艦之轉折情形、中科院改制行政法人其配合國防建設有無窒礙、騰雲無人機發展情形、兩棲偵搜大隊招募訓練成效及商規科技用品輔助軍事訓練之可行性等提出垂詢，召集人包宗和委員最後期勉海軍官兵能堅守崗位、戮力戰備訓練工作，俾能提升國家整體防衛戰力，確保國防安全。

(中時 )