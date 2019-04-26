日常生活必備的毛巾，在全聯賣的很不一樣，精選20款美國棉製的毛巾，有如Pantone色系，有多樣化的色彩，並首次嘗試「裸賣」，讓消費者直接觸摸質感，即日起優惠75折起，最便宜的百元有找。

根據國際市場研究公司益普索在2018 年的全球生活型態調查顯示，織品的纖維種類在消費者決定選購時有重大的影響，86％受訪消費者在購買前會查看織品標籤上的纖維成分，81％受訪者表示偏好棉質衣物。全聯認為布料占產品價值60％至70％，因此著重毛巾布料的品質，希望能讓消費者用得有感。

這次會引進20款使用美國棉製的毛巾新品，是因另一項針對全球棉花喜好度的調查中，有超過91％的受訪者都推薦使用美國棉花，並有2／3的受訪者認為美國棉花的品質在市場的價差有其價值。

一般而言，「美國棉商標」是高品質純棉商品保證，美國精梳棉較一般棉為柔軟，不易起毛球，所以穩定性更高，且產品一定是符合環保、不會傷害地球生態，因此能讓使用者安心。

(中時 )