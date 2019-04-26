新北市中和區公所為顧及民眾安全，於4月22日完成千坪籃球場PU地板整修，即日起開放民眾使用。（葉書宏翻攝）

原國防管理學院於2009年遷移桃園龍潭後，占地5萬7000坪院區之地上物由十餘個政府機關借用，多年來部份公設因權責不明，致年久失修不堪使用尤以法醫研究所旁的籃球場為甚，中和區公所為顧及民眾安全，於4月22日完成千坪籃球場PU地板整修，即日起開放民眾使用，後續將進一步針對該區週邊道路整修及排水系統進行改善。

中和區長賴俊達表示，原國防管理學院配合國防部成立國防大學遷移後之院址，由財政部國有財產局接管，院區則由各政府機關借用，目前有法務部法醫研究所、教育部、國立歷史博物館、行政院公平交易委員會、交通部高速鐵路工程局、內政部移民署、中和區公所、新北市警察局(轄下多個單位)等多個單位進駐。

該址幅員遼闊，為市民休閒運動的重要場所，現位於法務部法醫研究所旁佔地千坪的籃球場，是中和員山地區居民打籃球最佳之處，可惜因年久失修部份PU地板破舊不堪，民眾在此運動有受傷之虞，法醫研究所因沒有編列經費，自107年9月起封閉。

基於民眾需求及使用安全考量，賴區長勘查後立刻責成工務課辦理整修，並對於該區整體環境之改善已經研擬相關方案，目前正向市府爭取補助經費。

(中時 )