《來去CHECK IN》首錄花絮曝光…兩人尷尬指數爆表

中天綜合台即將推出全新外景節目《來去CHECK IN》，由郭彥均和巴鈺聯手主持，首錄見面笑料百出。在開錄前一對一訪談時，雙方皆透露不想與對方合作，首次錄影當天，製作單位才讓兩位搭檔相見歡。

郭彥均從遠方見到巴鈺的身影，傻眼大喊：「你整我啊？」（指製作單位）；巴鈺看到郭彥均則翻了一個大白眼，無奈表示：「你在跟我開玩笑嗎？」當兩人步步靠近面對面時，雙雙收起最初的真實反應，開始互相阿諛奉承，郭彥均諂媚的說：「製作單位跟我說的時候，我就說搭檔的第一人選一定要選巴鈺！」巴鈺則表示：「我這輩子第一個學會的英文單字就是2moro！」在看似歡樂，卻又流露出一股小尷尬的氛圍中開場，讓《來去CHECK IN》的後續節目內容更令人期待。

《來去CHECK IN》帶你一探各地一生一定要去住一次的旅宿，搭配特色小吃，講求高CP值，讓你吃飽、睡好、拍照拍飽飽！5/5起，每週日晚間9點，務必鎖定中天綜合台《來去CHECK IN》！

(中時電子報)