「小花計畫展－查無此人」今辦開展記者會。（相信音樂提供）

「小花計畫展－查無此人」26日舉辦開展記者會，五月天瑪莎、家家、魏如萱等人受邀出席；該展集結音樂人回答「不想消失的是」，昨天剛過42歲生日瑪莎，對於最不想消失的東西，他表示是小時候的照片，「其實這是很簡單的東西，可能就是幾張紙而已，現在的照片對所有的攝影大哥來說就是換記憶卡，或者大家也會存在手機裡面，但很多時候照片的電子檔不小心不見了。」

他認為數位時代，已經沒有把照片拿在手上翻開、撫摸、寫字在上頭的經驗，「現在回想，為什麼小時候沒有多留一些照片，我可以拿在手上真實觸摸，時間經過它會泛黃變色」。五月天阿信也透過影片分享，「很小的時候家裡有個茶几，上面放電話下面放電話簿，現在人人都有手機，號碼很快就可以查到了，其實電話簿黃頁對我們這個時代的人是有意義的」。

有趣的是，會後受訪媒體要求介紹特展，瑪莎當場愣了幾秒，一旁剛生完寶寶、自稱餵母奶不會變笨的魏如萱見狀虧他：「你也傻3年嗎？」瑪莎笑回：「我沒有傻，只是聽到命令句，突然有點嚇到。」

(中時 )