華山基金會二林天使站長期服務的陳月英阿嬤(左)、洪錦泉阿公夫妻舉辦婚禮，社工們合唱生日快樂歌為阿嬤慶生。（謝瓊雲攝）

華山基金會二林天使站慶祝設站9周年，感恩茶會別開生面，為陳月英阿嬤慶生，還為結婚半世紀的老夫妻再辦一次婚禮。（圖／方人也影像工作室提供）

華山基金會二林天使站成立9周年，26日感恩茶會上別開生面舉辦慶生婚禮，為79歲洪錦泉和73歲陳月英夫妻見證結縭逾半世紀的婚姻，並在眾人祝福下為阿嬤慶生，圓了阿嬤的婚紗夢。

「阮水某今日最水！」在眾人鼓譟下，阿公湊近阿嬤臉頰輕輕一吻，讓阿嬤羞紅了臉，露出少女般的燦爛微笑，眾人響起一陣熱烈歡呼，阿嬤不好意思說，呷老啊、哪有水？但許多志工與女兒仍忍不住大讚，阿嬤真的好漂亮！

陳月英是阿美族原住民，婚後跟著先生兩人在台北做蔬菜批發，後來兒子因身心障礙需要長期就醫療養，夫妻倆舉家搬回彰化種田，30多年來都是她負責送兒子到二林基督教醫院治療，10多年前洪錦泉中風，她一人照顧失能的丈夫和兒子，不曾假手他人，雖蠟燭兩頭燒，卻不以為苦。

婚禮在二林舊社代安宮廣場前舉行；由香田國小獨輪車當前導的引路花童、育德國小現場音樂演奏「月亮代表我的心」，略施脂粉、擦上口紅的阿嬤，穿上在地企業家贊助的婚紗，挽著阿公的手緩緩走入會場，二林鎮長蔡詩傑也率公所主管們全程觀禮、獻上祝福。

陳月英說，年輕時生活艱難、環境不好，傻傻地穿套洋裝公證、拍照就嫁了，很感謝貼心的女兒和華山的志工，精心準備，讓她這輩子第一次穿上這麼美的白紗，在這麼多人的祝福中圓夢，再辦一次婚禮。

站長陳燕珠說，華山基金會在全台設立387個愛心天使站，服務近2萬3000位失智、失能、失依的三失長者。希望藉活動號召鄉親支持『孤老認助計劃』-每月1250元，每日只要40元，即可認助一名孤老，讓華山服務得以延續；愛心洽詢專線(04)896-8288。

(中時 )