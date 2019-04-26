花崗山親子細砂池內的溜滑梯可同時多人使用，小朋友玩得不亦樂乎。（花蓮市公所提供）

花蓮市再添一處放風小孩景點！花蓮市公所斥資千萬改造花崗山荒廢游泳池，變身為一座大型粉紅大鯨魚溜滑梯和豐富趣味的兒童戲沙池，市長魏嘉賢指出，即日起開放幼兒園申請外，也將在5月周休二日對外開放試營運。

被大改造的花崗山游泳池為1922年日本人興建，至今已有百年歷史，由於設備老舊、私人營運及各中小學校附設的游泳池陸續興起，荒廢十多年期間兩度委外經營，都因不堪虧損歇業，對外招標一直是乏人問津。

市公所斥資1300萬元，運用現有游泳池空間元素，融入海洋風情主題，將閒置多年的廢棄游泳池改建為戲沙池，還有了溜鯨魚、貝殼溜滑梯等融合式遊樂設施，明禮國小附設幼兒園今天前往體驗，小朋友在老師陪同下一起在池內挖寶玩耍，樂此不疲。

魏嘉賢表示，除了持續開放幼兒園預約周間申請體驗外，5月起周休二日的下午4時至晚上8時半，將會開放試營運，試營運期間將會彙整家長的意見，在正式開放前逐一改善。

此外，他也呼籲家長、園方老師配合遵守遊戲規則，遊戲空間的範圍禁止飲食，嚴格要求家長陪同小孩入園，避免小朋友在沒大人照顧之下發生意外憾事。

(中時 )