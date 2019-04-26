受氣候影響，中部地區龍眼、荔枝開花僅有往年的1到2成，無花可授粉採蜜，蜂農等於是血本無歸，號稱60年來最慘；唯因產業型態特殊，農業災損只補助作物災損，立委何欣純26日邀集農政單位到太平勘察災損，除爭取補助蜂農設備、設施，也提議農委會推出天災保單，分攤農民風險減少損失。

立委何欣純表示，多次接獲蜂農陳情反映，今年異常的氣候導致龍眼、荔枝減產過半，蜜蜂幾乎無花可採，連帶影響蜂蜜的產量，預計恐剩一成，是60多年來最慘的一次。根據台灣養蜂協會估計，往年正常產量年產1.1萬公噸，前年減產3、4成約剩7、8千公噸，今年恐怕只剩1、2千公噸，可說是血本無歸！

何欣純26日邀集農糧署蘇茂祥副署長、市府農業局及議員到現場勘察災損情形，要求針對蜂農的設備、設施進行補助，減少蜂農損失。在其積極爭取下，農委會今年編列8億元補助小型農機具，已公告將採蜜相關機具列入補助，減少蜂農成本支出。

唯蜂農指出，養蜂產業型態特殊，天然災害現金救助僅針對蜂箱損毀可以補助，但蜂農投入大量飼料、人力和設備耗材，無法比照果樹因天然災害獲得現金救助。

何欣純也一併向農委會提議推出天災保單，分攤農民風險減少損失。另外，為了解決平地蜜源不足問題，目前農委會也修改規定，擴大林地可放蜂箱區域及時間，除了龍眼及荔枝蜜外，還可以拓展「森林蜜」，讓蜂蜜產業更加多元。

(中時 )