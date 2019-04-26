禾浩辰與富家千金玩自拍。（邁思娛樂提供）

禾浩辰與富家千金們合照。（邁思娛樂提供）

禾浩辰當一日驚喜管家。（邁思娛樂提供）

禾浩辰因偶像劇《你有念大學嗎？》人氣大漲，圈了不少女粉，今天出席泰國餐廳開幕活動，有「人體撩妹機」稱號的他，使出各種撩功，上演甜蜜餵食秀、挑戰做招牌飲料，沒想到反被泰國餐廳老闆的3位富家千金撩到不要不要的，眾美女環繞又護送他坐上孔雀椅，讓他害羞得直說：「陽子浩（劇中角色名）的霸氣完全破功。」

他分享出國喜歡到泰國等海島國家，偏好大海勝過高山，原因是「怕蟲」，尤其蟑螂，倘若和女生同時看到蟑螂，他都是尖叫的那個。原來念小四時，1天內曾遭3隻蟑螂「攻擊」，有天早上起床喝牛奶，打開牛奶罐竟看到漂浮著蟑螂屍體，放學回到家看到桌上有蔥油餅，想吃的時候赫然發現有蟑螂。

他當晚出去打球，看到路燈有很多小昆蟲飛來飛去，正以為是飛蛾，沒想到一隻蟑螂竟往他臉上飛撲過來，從此種下陰影，「我從小四到現在沒吃過蔥油餅」，若朋友拿蟑螂鬧他會有何反應？他說馬上彈開，會和朋友絕交？他笑說「看交情啦」。

(中時 )