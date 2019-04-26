Mom＆Dad近日推出新歌〈未來的日子〉。（VS Media提供）

夫妻網紅「Mom＆Dad」的華爸、鳥媽，近日推出第二支全創作療癒單曲〈未來的日子〉，曾有過流產經驗的鳥媽說：「其實，20％的媽媽都曾經流產過，但礙於社會壓力，他們大多都不敢說，因為，會被認為是沒保護好自己的孩子。」面對流產，Mom＆Dad曾透過影片，勇敢揭露自己脆弱的一面，沒想到獲得粉絲們的共鳴，尤其，不少媽媽們都來私訊留言與分享自己的流產經驗，於是Mom＆Dad寫下〈未來的日子〉，鼓勵大家從生命的遺憾中重新修復自己。

〈未來的日子〉唱出生命流逝的遺憾，鳥媽說：「錄音的時候，我唱到第二句就哭了，這首歌完全在講述我們的生命歷程。」一次次的產檢對孕婦來說，簡直就是生命中最漫長的煎熬，鳥媽為此哭過好幾回，她回憶當時一直檢測不到寶寶的心跳，接著胚胎發展成不規則的形狀，最後只能決定讓寶寶自然排出。產檢後某天傍晚，鳥媽在回家的路上血崩暈倒，華爸緊急帶她衝往醫院急診，鳥媽當時感覺自己幾乎是流了「一公升的血」。

Mom＆Dad透露，流產後一度放棄了想要為女兒心心添一個伴的念頭，直到有一天，鳥媽發現一向準時報到的「好朋友」竟然遲到，雖一直告訴自己，應該只是晚到吧？鳥媽仍默默買了驗孕棒，當驗孕出來的結果是「兩條線」時，夫妻倆開心得說不出話來，華爸說：「我那時還在刷牙，聽到消息，驚訝到差點沒把牙膏給吞下去。」

因為有過流產經驗，鳥媽懷小兒子光光時，從懷孕初期到最後水中生產，心中都是七上八下，懷孕的過程有如闖關，有一道道的考驗、有無數的產檢，直到最後順利生產，才真的算是過關；鳥媽說：「去產檢時，我會不自覺地一直問醫生『寶寶的心跳聲還在嗎』。」表露為人母的辛苦與糾結心情。

(中時 )