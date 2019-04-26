學雜費漲不漲，備受家長跟學子關注，教育部日前宣布108學年大專院校學雜費可調漲，崑山科技大學二度獲高教深耕高額補助，學生平均受益度連2年居全國私立科大第一，不僅持續為學生更新教學設備，更宣布學雜費凍漲，維持雲嘉南區私立科大學雜費最低的招生優勢。

除了宣布學雜費不漲的好消息，崑山科大27日迎接54周年校慶，近日也接獲蟬聯高教深耕計畫，學生平均受益經費是全國私立科大最高外的喜訊，更連續12年「教育部數位學習認證」榮登私立科大第一。

李天祥校長表示，學雜費是學生最關注的事，許多學生必須一邊打工、一邊負擔學費及生活費，相當辛苦，為了不增加學生負擔，決定維持原學雜費。

目前，崑山科大的學雜費是雲嘉南地區私立科大最低，且近年來學校編列逾1億的學生各類獎助學金，如專業競賽或證照獎助學金、弱勢學生助學金、畢業生創（就）業基金等，讓學生安心就學。

李天祥說，崑山科大從過去的教學卓越計畫、典範科大計畫及現在的高教深耕計畫，皆獲得政府部門各項補助，另外，學校教師亦積極爭取企業產學案，挹注不少經費。該校獲教育部推動教學創新示範楷模學校，亦為南部第一所建置「全校型智慧環控PBL教室」的大專院校。

此外，為建構跨域學習環境，崑山科大亦打造類工廠實際學習場域，獲教育部總補助啟用「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」及「智慧聯網自動光學檢測」等類產線基地，含該校自行建置3間「類產線工廠」，共計6間，未來更要建置「國際咖啡認證學院」類產線，作為學生實作場域，落實跨領域技術實作，提高學生就業競爭力。

崑山科大辦學績效有目共睹，去年起執行「固本計畫」來整治校園環境，包括加裝夜間LED燈、社團空間與宿舍、廁所整修、汰換公務車、確保新生有宿舍床位、清潔校園等，校園咖啡館OHLALA咖啡師還擁有8項證照，未來也將釋出更多空間讓學生利用，並增建停車場、增設烘焙屋及伴手禮商店等，為學生提供優質學習與生活環境。

(中時 )