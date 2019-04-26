台北電影節選映利查泰米提古剪而優則導的《愛情多年後回來》。(北影提供)

台北電影節26日公布本屆首位焦點影人，為泰國知名剪接師利查泰米提古（Lee CHATAMETIKOOL），他的作品橫跨商業及藝術等片型，並長期與泰國名導阿比查邦合作，還幫今年上映的國片《愛上卡夫卡》剪輯，他透露自己喜歡楊德昌的《恐怖份子》，對該片印象深刻，喜歡描繪都市生活的電影。

利查泰米提古剪接作品超過30部，舉凡《愛在暹羅》、《鬼影》等片都寫下票房佳績，並以《戀愛症候群》拿下亞洲電影大獎最佳剪輯，被譽為當代國際備受矚目的剪接師之一，其作品《波米叔叔的前世今生》更為泰國贏得影史首部坎城影展金棕櫚大獎，台北電影節除將選映本片外，他也將隨片訪台。

利查泰米提古的才華不僅限於剪接，除了以自編自導的《愛情多年後回來》入選2014年台北電影節國際青年導演競賽，更擔任奧斯卡最佳改編劇本的《以你的名字呼喚我》電影後期製作統籌，堪稱全方位的斜槓電影人。

北影以講座形式邀請本屆焦點影人利查泰米提古，活躍於中港台三地名導彭浩翔御用剪接師李棟全，以及兼具導演、剪接、編劇三重身份的台灣電影工作者李念修。活動於台北電影節期間6月29日、6月30日連續兩天在三創生活園區5F CLAPPER THEATER、臺北市中山堂光復廳舉行。

(中時 )