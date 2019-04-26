台北醫院去年大火造成15人死亡，陳姓護理師還被依依業務過失致死罪嫌起訴。監察院針對本案糾正後，監委王幼玲、張武修、尹祚芊仍發現後續未見衛福部偕同內政部針對缺失確實檢討，強調仍將持續追蹤瞭解。

監察委員王幼玲、張武修、尹祚芊指出，台北醫院雖已促請各單位強化用電安全自主檢查，但本案大火災害前，該院用電安全技工及護理之家人員皆已按月、日分別依「制式表格」檢查系爭大火起火病房插座與相關用電安全設施及設備，檢查項目多樣，頻率密集，卻仍無法及早察覺本案起火的住民自備電磁波床墊之電氣問題。

基於「護理專業」與「用電專業」明顯有別，各專業人員本應各司其職，究問題癥結為何？如何釐清各專業間之責任？護理人員未接受足適訓練即率被指派擔任用電安全檢查人員，是否適格？以及防火管理人及防火管理權人所受教育訓練是否充分，以足堪重任？權責是否相符？均未見衛福部偕同內政部確實檢討，監察院後續將持續追蹤瞭解。

另外，檢方日前針對本案偵查終結，認台北醫院護理之家潘姓代護理長、陳姓護理師涉犯業務過失致死等罪嫌提起公訴，監委認為，若相關人員符合公務人員保障法第22條等相關法令規定適用，衛福部應依法輔助其延聘律師為其辯護並提供法律上的協助。

(中時 )